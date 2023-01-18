Мир 18 января 2023, 20:57 Антироссийский законопроект США по Африке назвали «колониальным менталитетом» Глава МИД Лавров: закон США о борьбе с деятельностью России в Африке является провокацией РИА «Новости»

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Законопроект США о борьбе с деятельностью России в Африке наносит вредит самим африканцам и представляет собой «колониальный менталитет в новом измерении». Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Конгресс получил указание изложить усилия США по противодействию «негативному» влиянию и активности РФ на Африканском континенте.

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«Я нисколько не сомневаюсь, что в глубине души даже у тех, кто не комментирует подобного рода американские провокации, все равно есть глубокая убежденность, что этот закон вредит прежде всего африканцам. Во-первых, их не считают за равноправных, это колониальный менталитет в новом измерении», — отметил Лавров.

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Министр поддержал просьбу главы МИД ЮАР Наледи Пандора отозвать законопроект из конгресса США. По словам Лаврова, «не каждая африканская страна сможет так четко обозначить свою позицию».

Лавров напомнил, что в 2023 году Россия и Африка проведут саммит, к которому уже готовят документы по перенастройке способов сотрудничества в условиях санкций. По словам главы МИД, стороны также ведут совместную работу по переходу к расчетам в национальных валютах.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее заявила, что проект закона конгресса США о борьбе с деятельностью России в Африке противоречит с международным правом и его нужно отозвать.