Блокировку Zoom не исключили в России

Если Zoom запретит продавать доступ к приложению российским госучреждениям, то сервис могут заблокировать в России. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

«Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера», — сказал Башкин РИА «Новости».

Сенатор все-таки надеется, что Zoom не будет ограничивать доступ к своим продуктам для госкомпаний и госучреждений. Он отметил, что пока информация о возможном запрете исходит от одного из дистрибьютеров сервиса.

Башкин заявил, что понимает полномочия частных компаний устанавливать свои правила продаж. Однако Россия, как любое другое государство, может устанавливать для работающих на ее территории фирм «устанавливать свои протекционистские меры в ответ на подобные „капризы“».

Представитель Совфеда подчеркнул, что судя по ситуации c Zoom, России нужно больше заниматься вопросами кибербезопасности, развивать свои сервисы и платформы. Тогда «страну никто не шантажировал даже самой вероятностью отключения от сервиса».

СМИ 6 апреля сообщили о том, что предоставляющая услуги видеоконференций Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису госкомпаниям и госучреждениям в России и СНГ.