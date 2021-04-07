Zoom прокомментировал информацию о прекращении продаж госучреждениям РФ

В пресс-службе Zoom Video Communications сообщили, что уточнят данные о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям. Представители компании пообещали озвучить какие-либо выводы после проведения собственной проверки.

Об этом ТАСС заявили в головном офисе компании Zoom Video Communications в США. Там уточняют появившиеся в СМИ сообщения о запрете на продажу сервиса российским государственным учреждениям.

«Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», — подчеркнул представитель компании.

Ранее пресса со ссылкой на разные источники сообщила о запрете продаж сервиса онлайн-конференций в России и СНГ. Об этом, в частности, сообщил гендиректор «Райтконф» Андрей Петренко.

Уже с 7 апреля начнет действовать запрет на закупку ВШЭ услуг Zoom. Вуз не смог договориться с RightConf о продлении лицензии.