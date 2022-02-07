Блинкен заявил о возможности прогресса в вопросе об автономии Донбасса

Украина будет готова продвигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, если будет найдена должная очередность имплементации минских соглашений. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен его слова привело РИА Новости.

«В соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперед», — заявил дипломат.

По словам Блинкена, США и Украина едины в восприятии минских соглашений как пути урегулирования конфликта на востоке страны. Госсекретарь отметил, что Киев добросовестно относится к выполнению договоренностей, «чего нельзя сказать о Москве».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США выступают за разрядку напряженных отношений между Украиной и Россией путем выполнения пунктов Минских соглашений. Однако он отметил, что американская сторона считает РФ виновной в нарушении договоренностей. Также дипломат подтвердил, что опубликованные в СМИ документы об ответе США на предложения России о взаимной безопасности являются подлинными.

В свою очередь, российское посольство в США сочло позитивным сигналом заявление Прайса о необходимости выполнения минских соглашений.