Посольство РФ в США приветствовало заявление Госдепа о реализации Минских соглашений

Российское посольство в США считает позитивным сигналом заявление представителя Госдепа Неда Прайса о необходимости выполнения Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в своем Facebook.

«Считаем позитивным сигналом заявление представителя госдепартамента Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений, озвученное в ходе брифинга 2 февраля», — говорится в заявлении ведомства.

Также в дипмиссии отметили продолжение попыток обвинять российскую сторону в срыве достигнутых ранее договоренностей.

«Россия не является стороной конфликта. Главная задача — заставить украинские власти выполнять свои обязательства», — заключило посольство.

Ранее Прайс заявил, что США выступают за разрядку напряженных отношений между Украиной и Россией путем выполнения пунктов Минских соглашений. Однако он отметил, что американская сторона считает РФ виновной в нарушении договоренностей. Также дипломат подтвердил, что опубликованные в СМИ документы об ответе США на предложения России о взаимной безопасности являются подлинными.