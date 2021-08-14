Билеты по теории вождения предложили изменить

В МВД России прорабатывают вопрос о внесении изменение в экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на водительские права. Ведомство считает, что следует повысить осознанное понимание кандидатов в водители безопасных действий в различных дорожных ситуациях.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

«В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — сказал собеседник агентства.

Мера призвана снизить аварийность по вине водителей со стажем управление менее двух лет. Она также позволит усовершенствовать систему допуска в целом.

«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от „заучивания“ конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», — уточнили в ведомстве.

Неделей ранее стало известно, что МВД России пересмотрит действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене по вождению.