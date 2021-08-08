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    08 августа 2021, 08:24

    МВД решило пересмотреть правила на практическом экзамене по вождению

    Ольга Назаркина

    МВД России намерено пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене по вождению. Сейчас ведомство отметило вопросы, которые требующие уточнений при проверке отдельных маневров.

    МВД решило пересмотреть правила на практическом экзамене по вождению

    Новый регламент экзаменов по вождению начал действовать с 1 апреля. За период до 20 июля экзамены по вождению в ГИБДД пытались сдать свыше 1,1 млн человек. Из этого числа только треть из них получила положительную оценку, а сдать с первого раза смогли только только 13% будущих водителей, сообщил ТАСС.

    Самыми частыми ошибками при сдаче на права стали отказ уступить дорогу другим участникам дорожного движения, несвоевременное включение поворотников и пересечение сплошной линии при парковке.

    Несмотря на то, что количества выданных водительских удостоверений снизилось, в МВД не считают нужным кардинально менять положения регламента.

    Такие выводы в министерстве смогут сделать только после первого года допуска водителей к управлению транспортными средствами по «результатам проверки их навыков в настоящем виде».