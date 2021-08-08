МВД решило пересмотреть правила на практическом экзамене по вождению

МВД России намерено пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене по вождению. Сейчас ведомство отметило вопросы, которые требующие уточнений при проверке отдельных маневров.

Новый регламент экзаменов по вождению начал действовать с 1 апреля. За период до 20 июля экзамены по вождению в ГИБДД пытались сдать свыше 1,1 млн человек. Из этого числа только треть из них получила положительную оценку, а сдать с первого раза смогли только только 13% будущих водителей, сообщил ТАСС.

Самыми частыми ошибками при сдаче на права стали отказ уступить дорогу другим участникам дорожного движения, несвоевременное включение поворотников и пересечение сплошной линии при парковке.

Несмотря на то, что количества выданных водительских удостоверений снизилось, в МВД не считают нужным кардинально менять положения регламента.

Такие выводы в министерстве смогут сделать только после первого года допуска водителей к управлению транспортными средствами по «результатам проверки их навыков в настоящем виде».