Власть 22 января 2024, 17:03 «Без разговоров». Харитонов твердо высказался за переименование Волгограда в Сталинград Депутат ГД Харитонов высказался за переименование Волгограда в Сталинград РИА «Новости»

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Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов высказался за переименование Волгограда в Сталинград. Политик заявил, что в случае его избрания поднимет этот вопрос одним из первых.

«Завтра меня изберете, послезавтра я подниму этот вопрос, и решим. <…> Что касается Волгограда и Сталинграда, без разговоров должно быть возвращено имя», — процитировало РИА «Новости» ответ Харитонова на вопрос о том, поддерживает ли он переименование Санкт-Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград.

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Как отметила «Газета.ru», по поводу Петербурга Николай Харитонов высказался не так однозначно. Он призвал вынести вопрос на всероссийский референдум.

Пока прежнее название Волгограду решением Гордумы возвращают девять раз в году, к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Название города меняют на указателях.

В ноябре 2023 года депутаты Волгоградской областной думы рассмотрели законопроект о переименовании населенных пунктов в регионе и подготовили в него поправки. Если документ примут, он может стать нормативной базой для переименования городов Волгоградской области путем референдума.