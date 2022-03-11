Беспрецедентные шаги России. Путин и Лукашенко договорились о взаимной поддержке

Президент РФ Владимир Путин согласовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко шаги по взаимной поддержке на фоне санкций. Главы государств в том числе обсудили цены на энергоносители.

Подробности встречи Путина и Лукашенко, которая состоялась в Москве 11 марта, привело БелТА со ссылкой на пресс-секретаря главы Белоруссии Наталью Эйсмонт.

В ходе беседы стороны затронули вопросы кооперации в промышленности, сельском хозяйстве и грузоперевозок между странами. Внимание уделили и развитию ВПК и обороны Союзного государства. В ближайшее время в Белоруссию поставят самые современные образцы военной техники РФ. Республика в свою очередь нарастит поставки сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции.

«Как заявил президент Белоруссии по окончании переговоров, Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны», — подчеркнула Эйсмонт.

Она добавила, что президенты также предметно рассмотрели ситуацию в мире, в том числе происходящее на Украине. По итогам обсуждение Путин и Лукашенко пришли к единому мнению, что «при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент».

Конкретные решения по поднятым вопросам выработают правительственные делегации России и Белоруссии. Их переговоры запланированы в Москве на 14 марта.