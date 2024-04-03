Власть 03 апреля 2024, 19:03 Беспалова назначили гендиректором Российского научного фонда Путин назначил Беспалова гендиректором Российского научного фонда РИА «Новости»

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Ректора Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» Владимира Беспалова назначили генеральным директором Российского научного фонда. Указ об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение о назначении принял президент Владимир Путин.

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«Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — отметили в документе.

Беспалов — член совета по науке и образованию при президенте РФ, кавалер орденов Дружбы и Почета.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил о назначении адмирала Александра Моисеева главнокомандующим ВМФ, вице-адмирала Сергея Пинчука — командующим Черноморским флотом, а вице-адмирала Константина Кабанцова — командующим Северным флотом.