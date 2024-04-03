03 апреля 2024, 19:03
Беспалова назначили гендиректором Российского научного фонда
Путин назначил Беспалова гендиректором Российского научного фонда
Ректора Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» Владимира Беспалова назначили генеральным директором Российского научного фонда. Указ об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Решение о назначении принял президент Владимир Путин.
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«Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — отметили в документе.
Беспалов — член совета по науке и образованию при президенте РФ, кавалер орденов Дружбы и Почета.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил о назначении адмирала Александра Моисеева главнокомандующим ВМФ, вице-адмирала Сергея Пинчука — командующим Черноморским флотом, а вице-адмирала Константина Кабанцова — командующим Северным флотом.
Владимир Путин
Наука
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