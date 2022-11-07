Берега на Дальнем Востоке очистят в рамках проекта «Генеральная уборка» | 360°

Власть 07 ноября 2022, 13:27 Берега на Дальнем Востоке очистят в рамках проекта «Генеральная уборка» Президент Путин: в проект «Генеральная уборка» войдет очистка берегов на Дальнем Востоке Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент России Владимир Путин попросил правительство рассмотреть вопрос о расширении федерального проекта «Генеральная уборка». В него нужно включить предложения по очистке прибрежных территорий Дальнего Востока, а также северных территорий Камчатского края. Глава государства дал такое поручение после встречи с участниками молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». Об этом говорится в списке поручений, который опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о включении проектов по очистке прибрежных территорий Дальнего Востока и северных территорий Камчатского края в федеральный проект „Генеральная уборка“», — сказано в сообщении.

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Кабмин вместе с АНО «Чистая Арктика» и органами исполнительной власти регионов, чьи территории входят в российскую Арктическую зону, проанализируют возникшие у волонтеров проблемы по накоплению, сбору, транспортировке и ликвидации отходов в Арктике.

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Владимир Путин подчеркнул, что при необходимости следует представить идеи о внесении изменений в законодательство РФ для решения этих проблем.

Президент поручил разработать и представить инициативы по осуществлению волонтерами «Чистой Арктики» деятельности, связанной с охраной окружающей среды. Речь идет о территориях, которые входят в Арктическую зону России. Работу активистов государство должно профинансировать.

Российский лидер назначил премьера Михаила Мишустина ответственным за выполнение поручений. Правительство должно представить президенту доклады по теме до 1 декабря 2022 года.