Берега на Дальнем Востоке очистят в рамках проекта «Генеральная уборка» | 360°

07 ноября 2022, 13:27
Берега на Дальнем Востоке очистят в рамках проекта «Генеральная уборка»
Президент Путин: в проект «Генеральная уборка» войдет очистка берегов на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин попросил правительство рассмотреть вопрос о расширении федерального проекта «Генеральная уборка». В него нужно включить предложения по очистке прибрежных территорий Дальнего Востока, а также северных территорий Камчатского края. Глава государства дал такое поручение после встречи с участниками молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». Об этом говорится в списке поручений, который опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о включении проектов по очистке прибрежных территорий Дальнего Востока и северных территорий Камчатского края в федеральный проект „Генеральная уборка“», — сказано в сообщении.
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Кабмин вместе с АНО «Чистая Арктика» и органами исполнительной власти регионов, чьи территории входят в российскую Арктическую зону, проанализируют возникшие у волонтеров проблемы по накоплению, сбору, транспортировке и ликвидации отходов в Арктике.
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Владимир Путин подчеркнул, что при необходимости следует представить идеи о внесении изменений в законодательство РФ для решения этих проблем.
Президент поручил разработать и представить инициативы по осуществлению волонтерами «Чистой Арктики» деятельности, связанной с охраной окружающей среды. Речь идет о территориях, которые входят в Арктическую зону России. Работу активистов государство должно профинансировать.
Российский лидер назначил премьера Михаила Мишустина ответственным за выполнение поручений. Правительство должно представить президенту доклады по теме до 1 декабря 2022 года.
Владимир Путин
Дальний Восток
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