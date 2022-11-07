Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экологического движения | 360°

07 ноября 2022, 11:15
Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экологического движения
Путин предложил до 1 декабря подумать о создании молодежного движения по экологии
Президент России Владимир Путин до 1 декабря поручил презентовать предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
«Подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения», — говорится в тексте указа президента.
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Ответственными за исполнение поручения Путина назначены глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
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Ранее Путин предложил возобновить в России движение юных натуралистов. Глава государства пообещал обсудить возможность поддержки инициативы с регионами и правительством РФ.
По его словам, в прежние времена движение натуралистов было добрым и очень хорошим, писал RT.
Молодежь
Владимир Путин
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