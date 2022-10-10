Путин заявил, что получатель выгоды от ЧП на «Северных потоках» известен | 360°

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Путин заявил, что получатель выгоды от ЧП на «Северных потоках» известен

Президент России Путин: бенефициар ЧП на «Северном потоке» известен

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Россию не допустили до расследования прорывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», хотя получатель выгоды от этого происшествия известен. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Он напомнил, что помимо атак по Курской и Запорожской АЭС, произошли нападения на другие объекты электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России. Например, на газопроводы «Турецкий поток», «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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Однако представителей России не допустили к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем на дне Балтийского моря.

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«Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления», — сказал Владимир Путин.

Своими действиями власти Украины киевский встали в один ряд с международными террористическими организациями, одиозными группировками. По словам президента, такие преступления нельзя оставлять без ответа.

Повреждения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обнаружили в конце сентября. Специалисты пришли к выводу, что их подорвали, произошла диверсия.

Газопровод Северный поток — 2

Газ

Владимир Путин

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