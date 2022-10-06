Расследование на месте утечек на «Северных потоках» обнаружило следы диверсии | 360°

Мир 06 октября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber Расследование на месте утечек на «Северных потоках» обнаружило следы диверсии Служба безопасности Швеции: расследование на месте утечек на «Северных потоках» завершено РИА «Новости»

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Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». По их информации, все указывает на диверсию. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Следственные действия проводили вместе с береговой охраной и полицией.

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«Расследование шведской Службы безопасности на месте происшествия на „Северном потоке — 1“ и „Северном потоке — 2“ было завершено. Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже <…> расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с „Северным потоком — 1“ и „Северным потоком — 2“, — говорится в сообщении.

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Беспрецедентная авария произошла 26 сентября. На обоих газопроводах обнаружили утечку газа. Их ремонт может занять больше полугода. В Пентагоне утверждают, что США непричастны к случившемуся.

Американский историк и исследователь Эрик Цуэссе заявил, что именно Соединенные Штаты взорвали газопроводы. Это ударило по странам Европы, добавил он.

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