Белорусская оппозиция потребовала объяснить, почему 15-летнему сыну Лукашенко дали в руки автомат

Представитель белорусской оппозиции Мария Колесникова просит компетентные органы проверить факт передачи оружия несовершеннолетнему Николаю Лукашенко — сыну президента Александра Лукашенко всего 15 лет. Колесникова уверена, что на поведение белорусского лидера нужно обратить внимание.

Мария Колесникова заявила о своей просьбе в понедельник на пресс-конференции, сообщает ТАСС. Оппозиционер отметила, что считает поведение Александра Лукашенко странным. «Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. <…>», — заявила Колесникова.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Александр Лукашенко направляется от вертолета ко Дворцу Независимости с боевым оружием в руках.

Накануне стало известно о задержании представителей белорусской оппозиции Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. По предварительной информации, их задержали сотрудники ОМОН за организацию несанкционированного массового мероприятия. Официальных комментариев от властей пока нет.

Волнения в Белоруссии начались 9 августа после оглашения результатов выборов.