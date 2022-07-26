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    26 июля 2022, 17:45

    Bellingcat и Insider внесли в список нежелательных СМИ

    Минюст РФ внес в список нежелательных СМИ Bellingcat и Insider

    Антон Ишбульдин

    Издания Bellingcat* и Insider** признали нежелательными СМИ в России. Решение об этом приняла Генпрокуратура РФ.

    Российский Минюст 26 июля пополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.

    «В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd. (Великобритания); Stichting Bellingcat (Нидерланды); The Insider (Латвия); „Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы“ (CEELI Institute) (Чехия)», — уточнили в ведомстве.

    Генпрокуратура признала Bellingcat* и The Insider** нежелательными организациями. После этого решение передали в Минюст.

    */** The Insider SIA, Stichting Bellingcat внесены в реестр СМИ-иноагентов.