Bellingcat и Insider внесли в список нежелательных СМИ

Издания Bellingcat* и Insider** признали нежелательными СМИ в России. Решение об этом приняла Генпрокуратура РФ.

Российский Минюст 26 июля пополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd. (Великобритания); Stichting Bellingcat (Нидерланды); The Insider (Латвия); „Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы“ (CEELI Institute) (Чехия)», — уточнили в ведомстве.

Генпрокуратура признала Bellingcat* и The Insider** нежелательными организациями. После этого решение передали в Минюст.

*/** The Insider SIA, Stichting Bellingcat внесены в реестр СМИ-иноагентов.