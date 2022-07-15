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    15 июля 2022, 08:44

    Генпрокуратура признала нежелательными Stichting Bellingcat и The Insider

    Генпрокуратура РФ признала нежелательными иноагентов Stichting Bellingcat и The Insider

    Екатерина Виславская

    Организации Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat*, The Insider* и Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы станут в России нежелательными. Генпрокуратура РФ сообщила, что передала информацию о них в Минюст РФ.

    Нежелательной признали работу иностранных неправительственных организаций: британской Bellingcat Ltd., нидерландской Stichting Bellingcat*, латвийской The Insider*, чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute).

    «Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сообщили в надзорном ведомстве.

    Решение Генпрокуратуры передали в Минюст, который внесет их в специальный реестр.

    * The Insider SIA, Stichting Bellingcat внесены в реестр СМИ-иноагентов.