Генпрокуратура признала нежелательными Stichting Bellingcat и The Insider
Генпрокуратура РФ признала нежелательными иноагентов Stichting Bellingcat и The Insider
Организации Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat*, The Insider* и Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы станут в России нежелательными. Генпрокуратура РФ сообщила, что передала информацию о них в Минюст РФ.
Нежелательной признали работу иностранных неправительственных организаций: британской Bellingcat Ltd., нидерландской Stichting Bellingcat*, латвийской The Insider*, чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute).
«Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сообщили в надзорном ведомстве.
Решение Генпрокуратуры передали в Минюст, который внесет их в специальный реестр.
* The Insider SIA, Stichting Bellingcat внесены в реестр СМИ-иноагентов.