«Бегут впереди паровоза»: «Патриоты России» пока не приняли решения об альянсе со «Справедливой Россией»

Решение об объединении со «Справедливой Россией» и партией «За правду» «Патриоты России» примут по итогам заседания центрального политического совета, который пройдет в четверг, 21 января. Об этом «360» заявила заместитель председателя партии Надежда Корнеева.

Она подчеркнула, что встречи с представителями других политических объединений уже были, обсуждение создания альянса идет, но о результатах говорить пока рано.

«Все бегут впереди паровоза. Идея высказана, она серьезно обсуждается. Решение мы будем принимать на политсовете, после которого сможем более подробно отвечать на вопросы», — заявила Корнеева.

Об объединении «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» объявил глава эсеров Сергей Миронов. Он рассказал, что вопрос о создании коалиции начали обсуждать еще два года назад. Также политик предложил присоединиться к альянсу КПРФ и ЛДПР, чтобы вместе баллотироваться на осенних выборах в Госдуму.

По данным СМИ, партийные съезды и общее собрание нового объединения могут пройти в конце февраля. Новый альянс сохранит право выдвигать кандидатов на выборах в нижнюю палату парламента без сбора подписей.