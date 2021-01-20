Миронов объявил об объединении «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России»

Глава эсеров Сергей Миронов официально объявил об объединении «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России». Такое решение они приняли в преддверии выборов в Госдуму.

Как сообщило РИА «Новости», Миронов предложил объединяться всем партиям левого фланга, в том числе КПРФ и ЛДПР. В ноябре прошлого года руководитель «Справедливой России» рассказал, что переговоры о создании коалиции начались еще два года назад.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что объединение может получить новое название. Рабочий вариант — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Хотят упомянуть все политические силы объединения. По данным источников, Миронов выступил против такого длинного названия и не захотел делиться властью с руководителями партий, которые вошли в объединение.

Собеседники рассказали, что в конце февраля в один день пройдут партийные съезды и общий объединительный съезд. Коалиция трех партий сохранит право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей.