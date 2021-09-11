Бастрыкин взял под контроль дело о замерзшем мальчике в Челябинской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СК СК РФ по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах доследственной проверки, инициированной по факту нахождения замерзшего пятилетнего мальчика одного на улице.

Как стало известно РИА «Новости», проверку публикаций об этом ребенке в СМИ организовала региональная прокуратура. Речь идет о мальчике без верхней одежды, который на улице просил у взрослых еду. Его отвели домой.

Министр социальных отношений региона Ирина Буторин рассказал агентству, что мать ребенка, у которой еще четверо детей, стоит на учете с августа 2021 года. Все ее дети будут направлены на 18 дней в реабилитационный центр.

Мальчика обнаружили на улице жители микрорайона «Вишневая горка». Когда участковый привел его домой выяснилось, что мать даже не заметила его пропажи. Соседи признались, что часто видят его одного на улице.

В Новосибирске при попытке скрыться от полицейских через окно пятого этажа пьяная мать выронила ребенка на землю. Она состояла на учете как неблагополучный родитель.