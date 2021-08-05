Пьяная мать из Новосибирска выронила ребенка из окна

В Новосибирске женщина хотела сбежать от полицейских через окно квартиры вместе с маленьким ребенком. Тот выпал из рук пьяной матери на землю.

В полицию 5 августа обратилась родственница женщины, рассказав, что та находится с полуторагодовалым ребенком в квартире в Заельцовском районе города. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД. На место происшествия приехали участковые и сотрудники опеки.

«В квартире, расположенной на пятом этаже данного дома, дверь никто не открывал. По истечении некоторого времени дверь открыла женщина с малолетним ребенком на руках», — уточнили в ведомстве.

Полицейские предложили нетрезвой матери проехать в отделение, но та начала скандалить и ударила одного из правоохранителей. В итоге женщину уговорили спуститься на первый этаж. Она забежала в открытую соседскую квартиру и заперлась там. При попытке вылезти в окно горожанка уронила ребенка.

В итоге ее доставили в отдел полиции, где женщина пыталась драться с правоохранителями. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося. Установлено, что задержанная состоит на учете в ПДН как неблагополучный родитель.

В СК РФ по Новосибирской области подчеркнули, что ребенка у 32-летней женщины изъяли и отвезли в больницу. Подробностей о его состоянии нет. Следователи проверяют публикации СМИ о полученных малышом травмах.