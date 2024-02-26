Власть 26 февраля 2024, 03:06 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения могилы героя ВОВ в Кишиневе Бастрыкин приказал возбудить дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Кишиневе Freepik

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за осквернения могилы участника Великой Отечественной войны в Молдавии. Об этом написали в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

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Ранее в вандалы в Кишиневе сломали обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского.

По словам главы национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексея Петровича, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Он выразил надежду, что личности виновников случившегося установят и они понесут наказание за содеянное.