Бастрыкин поручил провести проверку хакерской атаки на сайт «Бессмертного полка»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил спецподразделению главка провести процессуальную проверку по информации об атаке хакеров на сайт «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону. Под портретами ветеранов были вписаны имена нацистских преступников.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Он подчеркнул необходимость тщательного исследования всех связанных с этим обстоятельств и установления всех причастных», — сказано в сообщении.

По данным издания DonNews, эту хакерскую атаку удалось отбить. О нападении 5 мая сообщил в Facebook координатор регионального движения Андрей Кудряков. Он подчеркнул, что ничего кроме омерзения атака хакеров не вызывает.

Напомним. в 2020 году 9 мая на странице советского солдата из Ростова появилась фотография высокопоставленного нациста Генриха Гиммлера.

В этом году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» состоится онлайн. В уже решили принять участие более чем 2,5 миллиона человек.