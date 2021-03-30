Башар Асад и его супруга вылечились от коронавируса

Сирийский президент Башар Асад и его жена Асма пришли в себя после заражения коронавирусной инфекцией. В пресс-службе официальной канцелярии главы государства рассказали, что симптомы болезни у четы прошли.

Последнее тестирование показало отрицательный результат, о чем написали в своем официальном Twitter власти Сирии. «Президент Башар Асад и миссис Асма Асад с сегодняшнего дня возвращаются к нормальной работе», — говорится в сообщении, напомнила «Газета.ru». Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусом в начале марта. Вместе с ним СОVID-19 заболела его супруга Асма. Об этом сообщили в Twitter канцелярии главы страны.