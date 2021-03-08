Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусом. Вместе с ним СОVID-19 заболела его супруга Асма. Об этом сообщили в Twitter канцелярии главы страны.

«Президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом», — сказано в сообщении.

Там уточнили, что состояние президента и его супруги оценивают как хорошее и стабильное. Они продолжили работать, несмотря на болезнь.

За последние сутки в стране зафиксировали 56 новых случаев заражения коронавирусом. За все время в Сирии COVID-19 диагностировали почти у 16 тысяч человек, из них около 10,44 тысячи выздоровели. Еще 1063 пациента скончались. В конце февраля в стране зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».