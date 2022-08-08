Банкам разрешили приостанавливать операции с бизнесом в иностранной валюте

Российские банки, чьи средства в иностранной валюте оказались замороженными за границей, смогут приостанавливать операции с бизнесом в этих валютах. Такой указ подписал президент Владимир Путин.

Согласно указу, банки смогут приостановить «до отмены ограничительных мер исполнение своих обязательств по договорам банковского счета». Также российские кредитные организации смогут передавать клиенту права требования по договору банковского вклада в счет исполнения своих обязательств перед таким клиентом.

Кремль разрешил отечественным банкам открывать специальные рублевые счета типа «Д». Их будут применять для исполнения российскими компаниями обязательств по еврооблигациям перед нерезидентами. Средства будут зачислять по курсу, установленному ЦБ России.

Расчеты Турции за российский газ переведут в рубли. Со временем страны могут перейти на торговлю с полным расчетом в национальных валютах.