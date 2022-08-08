Россия и Турция перейдут на взаиморасчеты в нацвалютах

Часть расчетов Турции за газ из России переведут в рубли, а со временем страны полностью перейдут на торговлю в национальных валютах. Это обеспечит защиту резервов Турции и финансовую поддержку обеих стран, сообщила газета Milliyet.

«Расчеты в торговле природным газом с Турцией будут частично производиться в российских рублях. По оценкам российской стороны, после частичной оплаты поставок природного газа в рублях будет постепенно вводиться национальная валюта, а на повестке дня будет торговля с обменом турецких лир на рубли», — сообщил автор статьи.

Такое решение приняли по итогам переговоров президентов Турции Реджепа Эрдогана и России Владимира Путина в Сочи 5 августа. О частичном переходе на расчеты за газ в рублях ранее сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Турция является одним из крупнейших импортеров российского природного газа. За счет использования местных валют турецкие валютные резервы окажутся под защитой. Кроме того, это станет источником финансовой поддержки обеих стран.