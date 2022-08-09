Антонов обвинил США в подливании масла в огонь украинского конфликта

Соединенные Штаты продолжают «подливать масла в огонь» украинского конфликта, помогая украинской власти. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Вашингтон продолжает „подливать масла в огонь“ украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно одного миллиарда долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса», — приведены слова Антонова в Telegram-канале дипмиссии.

Посол высказал мнение, что Штаты все больше втягиваются в конфликт, «приближаясь к опасной черте в противостоянии» с РФ.

«Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», — резюмировал Антонов.

Накануне стало известно, что американский президент Джо Байден одобрил еще один пакет военной помощи Украине на один миллиард долларов. Эти средства пойдут на боеприпасы для HIMARS, NASAMS, а также комплексы Javelin.