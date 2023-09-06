Власть 06 сентября 2023, 04:47 Англоязычные объявления на авиарейсах в России призвали отменить Депутат ГД Чернышов призвал отменить англоязычные объявления на авиарейсах в РФ Freepik

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Англоязычные объявления на внутренних авиарейсах нужно отменить, потому что они дублируют информацию, сказанную на русском языке и создают звуковой шум. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы от ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов в беседе с РИА «Новости».

«Наличие многочисленных объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно. Они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум. <…> Направил соответствующее обращение в федеральный Минтранс», — сказал он.

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По его словам, в наивысшем приоритете стоит удобство российских граждан, а также сохранение и популяризация русского языка. Если иностранец летит в другую страну, то должен подумать о том, как будет ориентироваться без знания местного языка. Например, путешественник может воспользоваться онлайн-переводчиком.

Ранее стало известно, что к 2030 году уровень въездного туристического потока в Россию вырастет в полтора раза. Как отметили в Минэкономразвития, в будущем ожидают увеличение парков развлечений, горнолыжных и морских курортов в стране.