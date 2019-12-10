Андрей Воробьев выразил соболезнования семье Лужкова

«Умер Юрий Лужков. Мэр, с которым Москва жила 18 лет. Который сделал для столицы очень много. Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким», — написал Воробьев в Instagram.

Лужков занимал должность мэра столицы с 1996 года по 2010-й. В этом время Москва существенно изменилось: развивалось строительство, был достроен МКАД и Третье транспортное кольцо, был восстановлен храм Христа Спасителя и закрыты вещевые рынки, включая Черкизовский.