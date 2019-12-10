Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. Об этом сообщил его помощник Тимур Шогенов.

«В больнице, после операции», — сказал он газете «Известия», но никаких других деталей раскрывать не стал.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в окружении Лужкова, в момент смерти бывший градоначальник находился в Европе. Также РЕН ТВ уточнил, что экс-мэру делали операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

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Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени Губкина по специальности «инженер-механик».

Мэром Москвы его выбирали в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

За годы своей карьеры Лужков был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней, «За военные заслуги», орденом Почета, восемью иностранными орденами.

Он также являлся лауреатом государственных премий СССР и Российской Федерации. В 1999 году он получил звание «Почетный гражданин Московской области».