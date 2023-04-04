Власть 04 апреля 2023, 14:51 Андрей Воробьев призвал поддержать производство критически важных товаров Глава Подмосковья Воробьев призвал поддержать производство важных товаров в России Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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В России необходимо поддержать производство критически важных товаров, заявил губернатор Московской области во время заседания президиума Госсовета. По словам главы Подмосковья, без государственной поддержки такие предприятия столкнутся со сложностями.

Воробьев заявил о важности поддержки промышленной безопасности в стране. Один из таких проектов реализуют в Коломне. В предприятие инвестировали несколько десятков миллиардов рублей, там производят дизель-генераторы различной мощности.

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«И первая партия этих дизель-генераторов дороже, чем зарубежные аналоги. И там сегодня работают две тысячи человек. Предприятие современное, развивается, но до выхода на проектную мощность им нужна поддержка», — отметил губернатор Московской области.

По его словам, без поддержки такие предприятия могут испытывать затруднения. Воробьев попросил поручить специалистам Минпрома рассмотреть возможность поддержки предприятий, выходящих на важное производство «критических позиций».

На территории Подмосковья активно развивают программу импортозамещения, добавил Андрей Воробьев. Он напомнил, что в прошлом году открыли 20 предприятий, в этому году запланировали открыть еще 50, а в следующем — 54.