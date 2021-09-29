Андрей Воробьев отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отказался от мандата депутата Государственной думы. Об этом сказано в постановлении Центральной избирательной комиссии.

Андрей Воробьев числился в федеральном списке «Единой России» на выборах. Также отказались от полномочий депутатов глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, его коллеги из городской клинической больницы (ГКБ) № 52 и Балашихинского роддома — Марьяна Лысенко и Наталья Алимова.

Их мандаты будут считаться вакантными.

Выборы в Госдуму проходили в России в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. В итоге в нижнюю палату парламента попали «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и партия «Новые люди».

При этом с учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату, пять мандатов оказались за самовыдвиженцами.