Аналитик: России нет смысла оставаться в Договоре по открытому небу

Военный аналитик Виктор Есин обсудил с «Ридусом» сообщение о том, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

«Американцы вышли из договора, и нам нет смысла оставаться в нем», — заметил специалист.

Он напомнил, что Штаты отвергли условия, которые были предложены Россией для выхода из договора.

Военный эксперт Игорь Коротченко также выразил уверенность, что РФ нет дальше смысла принимать участие в Договоре по открытому небу.

«Договор по открытому небу был крайне важен, он играл стабилизирующую роль для международной военно-политической ситуации. Но, к сожалению, политика Вашингтона, который руководствуется узкоэгоистическими интересами, привела к тому, что этот договор утратил силу — он нежизнеспособен», — подчеркнул Коротченко.