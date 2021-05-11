Военный эксперт заявил о «нежизнеспособности» Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу. Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что РФ нет смысла дальше принимать участие в ДОН, сообщило радио Sputnik.

«Договор по открытому небу был крайне важен, он играл стабилизирующую роль для международной военно-политической ситуации. Но, к сожалению, политика Вашингтона, который руководствуется узкоэгоистическими интересами, привела к тому, что этот договор утратил силу — он нежизнеспособен», — подчеркнул специалист.

По словам Коротченко, компенсация наших разведывательных возможностей будет осуществляться за счет использования средств спутниковой, а также радиоэлектронной разведки.

Напомним, что Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он вступил в силу с 2002 года. Документ являлся одной из мер по укреплению доверия в военной сфере после окончания холодной войны.