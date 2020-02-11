Аналитик оценил публикацию в немецких СМИ о выгоде РФ от санкций США

Издание Die Welt напомнило, что в 2019 году Россия нарастила экспорт нефти в США, потому что Штаты ввели рестрикции против Тегерана и Каракаса. У нефтеперерабатывающих заводов Америки возникли проблемы, и им пришлось обратиться к российским партнерам. Таким образом, санкции сыграли на руку Москве.

«Потому что Россия заменила по факту Венесуэлу на американском нефтяном рынке», — заметил Юшков.

По его словам, из Венесуэлы шла высоковязкая и сернистая нефть и многие нефтеперерабатывающие заводы США настроены на работу на таком сырье. Когда были введены ограничительные меры, американские нефтяники начали искать альтернативы и переключились на поставки из России.