    11 февраля 2020, 06:20

    Немецкие СМИ рассказали, почему санкции США пошли России на пользу

    Александра Ломейко

    Санкции со стороны США пошли России на пользу. Благодаря введенным ограничениям Москва только увеличила экспорт сырой нефти на американскую территорию.
    Немецкие СМИ рассказали, почему санкции США пошли России на пользу

    На парадокс обратила внимание немецкая газета Die Welt, указав, что в РФ воспользовались санкционной политикой Соединенных Штатов.

    По данным Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США, Москва в прошлом октябре стала вторым поставщиком нефтепродуктов американцам после Канады. По этому показателю страна обошла Мексику.

    Кроме того, в ноябре 2019 года уровень поставок нефтепродуктов превысил прошлогодний в 2,5 раза. Он составил 19,2 миллиона баррелей, установив тем самым исторический рекорд.

    Поставки от российских нефтяных предприятий, уверило издание, растут не только в США, но и в Европу. За первые 11 месяцев 2019 года, указано в материалах российской таможенной службы, экспорт нефти в России вырос на 3,8%.

    Физический экспорт сырой российской нефти, отмечено в материале, растет в том числе из-за американских санкций против Ирана и Венесуэлы.

    За последние 12 лет увеличилась и военная мощь России. Государство нарастило расходы на оборону и военные учения. Войска страны, уверены немецкие СМИ, могут одновременно присутствовать в разных регионах.