Алексея Гордеева назначат зампредом Госдумы

Алексей Гордеев — вице-премьер в правительстве Дмитрия Медведева — станет депутатом Государственной думы. В перспективе он займет пост заместителя председателя нижней палаты парламента.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя фракции «Единая Россия», вице-спикера Госдумы Сергея Неверова. Он пояснил, что Гордеев получит мандат Геннадия Кулика. Тот уже на следующей неделе сложит свои полномочия депутата и станет советником председателя Госдумы. Неверов назвал Гордеева политическим тяжеловесом. По его словам, бывший вице-премьер прошел большой путь.

«В перспективе бывший вице-премьер станет заместителем председателя Госдумы, продолжил он. «Мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции «Единая Россия»», — заявил Неверов.

Сам Сергей Неверов сейчас занимает два поста — он руководит фракцией «Единая Россия» и является вице-спикером Госдумы. В его обязанности входит курирование вопросов экономической политики, инновационного развития, промышленности, предпринимательства, агропромышленного комплекса, международных отношений, СНГ, евразийской интеграции. Непосредственные перестановки должны произойти 11 февраля.

Алексей Гордеев стал вице-премьером правительства в мае 2018 года. Этот пост он занимал до отставки правительства Медведева. До этого Гордеев работал в администрации президента, был министром сельского хозяйства и продовольствия в правительстве Владимира Путина, полпредом в Центральном федеральном округе, возглавлял наблюдательный совет Россельхозбанка, являлся председателем совета директоров «Росагролизинга». Об этом сообщила газета «Ведомости».

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