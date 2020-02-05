Депутат Госдумы устыдился немецкого происхождения
Плетнева сделала это заявление на заседании нижней палаты парламента. Ее процитировало агентство новостей «Москва».
«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. <…> Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации», — сказала депутат.
По словам политика, она интересовалась у родителей, есть ли в семье русские. Плетнева заметила, что они «объединили весь наш многонациональный народ».
«Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», — поделилась парламентарий.
Тамара Плетнева родилась в семье поволжских немцев. Ее отец носил фамилию Штрак, которая с немецкого переводится как «подтянутый, стройный» или «неуклонный, упрямый». Сейчас у депутата фамилия первого супруга. Замужем Плетнева была дважды.
Парламентарий оказалась в числе тех, кто встал на сторону мужчин в законе о домашнем насилии. Плетнева заявила, что женщины и мужчины между собой абсолютно равны.