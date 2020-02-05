Депутат Госдумы устыдился немецкого происхождения

Принадлежность к немецкой нации заставила одного из депутатов Госдумы стыдиться своего происхождения. Тамара Плетнева призналась, что всегда хотела быть русской.

Плетнева сделала это заявление на заседании нижней палаты парламента. Ее процитировало агентство новостей «Москва».

«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. <…> Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации», — сказала депутат.

По словам политика, она интересовалась у родителей, есть ли в семье русские. Плетнева заметила, что они «объединили весь наш многонациональный народ».

«Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», — поделилась парламентарий.

Тамара Плетнева родилась в семье поволжских немцев. Ее отец носил фамилию Штрак, которая с немецкого переводится как «подтянутый, стройный» или «неуклонный, упрямый». Сейчас у депутата фамилия первого супруга. Замужем Плетнева была дважды.

Парламентарий оказалась в числе тех, кто встал на сторону мужчин в законе о домашнем насилии. Плетнева заявила, что женщины и мужчины между собой абсолютно равны.