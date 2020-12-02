Алексей Кудрин получил положительный результат теста на коронавирус

Чиновник перешел на самоизоляцию после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

«Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!» — сообщил он в социальной сети.

В конце ноября Кудрин на Общероссийском гражданском форуме говорил, что вторая волна сильнее первой, поэтому государство должно предоставить больше мер помощи населению и малому бизнесу. Также он прогнозировал, что пандемия коронавируса ускоряет темпы роста безработицы в России.

По данным оперативного штаба на 1 декабря, с начала пандемии в России выявлено 2,32 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли более 40 тысяч человек.