Кудрин рассказал о влиянии пандемии на рынок труда

Изначально Кудрин прогнозировал в 2020 году безработицу около 8-10%, но благодаря действиям властей этого удалось избежать. Сегодня безработица составляет чуть ниже 7%. Государство приняло беспрецедентные меры по сохранению занятости, предоставляя субсидии и кредиты малому бизнесу.

По словам главы Счетной палаты, пока уровень безработицы значительно выше, чем до пандемии коронавируса. Тем не менее проблема оказалась не настолько острой, как ожидалось.

«К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне», — заявил Кудрин.

В России властям проще вводить эпидемические ограничения, потому что запрос общества на соцподдержку и помощь выше, чем на свободу, добавил Кудрин.

Ранее он заявил, что по итогам 2020 года число бедных увеличится на миллион человек. Согласно официальному прогнозу, экономика России упадет на 3,9%. Однако, по мнению главы Счетной палаты, экономический спад в стране составит 4,5%. Значительное снижение уровня жизни в России связано с пандемией коронавируса.

Кудрин также предположил, что после пандемии в госслужбе произойдет «революция удаленки». В первую очередь изменения коснутся частного бизнеса. Однако не обойдут они стороной и государственную службу.