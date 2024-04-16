Власть 16 апреля 2024, 22:44 Алаудинова назначили замглавы Главного управления по военно-политической работе МО РФ Командир «Ахмата» Алаудинов перешел на военно-политическую должность в МО РФ РИА «Новости»

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Командира батальона «Ахмат» Апты Алаудинова назначили на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу», — отметил он.

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При этом Кадыров подчеркнул, что Алаудинов продолжит свою деятельность и в должности командира спецназа «Ахмат».

Ранее Кадыров ранее заявил, что в спецназ «Ахмат» вступят тысячи бойцов ЧВК «Вагнер». По результатам успешных переговоров Алаудинова с руководящим составом «вагнеровцев», одного из командиров частной военной компании с позывным Ратибор приняли в спецназ. Вместе с ним в отряд вступят три тысячи бывших «вагенровцев».