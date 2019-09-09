Актера из сериала «Реальные пацаны» избрали депутатом гордумы в Пермском крае

Армен Бежанян стал известным в 2010 году, когда снялся в сериале «Реальные пацаны». Там он сыграл роль Армена — очень заботливого мужа Марины, мамы главного героя Коляна. Теперь актер и бизнесмен стал депутатом думы Осинского городского округа. Его кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия».

«Честно говоря, никаких конкретных планов пока нет. Посмотрю, разберусь, что это такое, какие полномочия, возможности у меня (как у депутата — прим. ред.) есть и потом уже начну выстраивать отношения с коллегами. Нельзя сказать, что избирательная компания проходила для меня сложно. Очень спокойно себя чувствовал. Поддержка жителей была, да и коллеги-конкуренты тоже вели себя очень сдержанно», — рассказал Армен Бежанян.

Ранее Осинский суд оштрафовал бизнесмена на 100 тысяч рублей по обвинению в незаконном оформлении арендованных участков земли как недостроенных объектов, чтобы сэкономить на арендной плате. Тогда Бежанян подал в суд на госорганы России, которые, по мнению актера, организовали незаконное уголовное преследование. В результате дополнительных расследований Армена Бежаняна признали невиновным.