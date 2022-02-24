Аксенов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Украины

Комитет по водному хозяйству Республики Крым должен начать готовиться к приему воды из Украины. Такое заявление сделал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Аксенов заявил о необходимости проведения работ на Северо-Крымском канале. Согласно предварительной информации, в скором времени туда начнет поступать вода с Украины.

«Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды», — написал он в Telegram-канале.

Все пункты пропуска на границе Крыма с Украиной закрыты, сообщили ранее в Совете министров РК. Ситуация в приграничных районах Крыма находится под контролем властей. До особого распоряжения крымчан попросили не планировать поездки на Украину. В случае необходимости власти республики готовы развернуть временные пункты приема беженцев.