Пункты пропуска на границе Крыма с Украиной закрыли

Все пункты пропуска на границе Крыма с Украиной закрыты, сообщили в Совете министров РК. Ситуация в приграничных районах Крыма — под контролем властей. Об этом написала «Российская газета».

До особого распоряжения крымчан попросили не планировать поездки на Украину. В случае необходимости власти республики готовы развернуть временные пункты приема беженцев.

Ранее власти Крыма отменили уроки в школах на севере полуострова в четверг и пятницу. Занятия не проводятся и в школах Белгородской области около украинской границы.

Росавиация сообщила об ограничении полетов в ряд аэропортов на юг России. Работа некоторых из них остановлена «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Позже Минобороны уточнило, что российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Зеленский ввел на Украине военное положение.