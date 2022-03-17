Аксенов назвал способ постоянного решения проблемы дефицита воды в Крыму

Проблема дефицита воды в Крыму исчезнет после возобновления работы Северо-Крымского канала. Возможность подачи ее из Днепра восстановило Минобороны РФ в ходе спецоперации России.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил в интервью «Известиям», что трудностей с водой на полуострове больше не будет.

«Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит решить эту проблему раз и навсегда. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей», — отметил он.

Многие водохранилища, добавил Аксенов, уже заполнены и без канала. Хотя массового таяния снега в Крыму еще не было.

Возобновление работы канала, по его словам, во многом перевести влияние санкций «на социально-экономическую ситуацию» на полуострове.

Заминированные украинскими националистами шлюзы, которые перекрывали течение Северо-Крымского канала, российские саперы успешно обезвредили. Сейчас специалисты очищают русло и восстанавливают инфраструктуру гидротехнических сооружений.