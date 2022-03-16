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    16 марта 2022, 13:35

    Российские саперы обезвредили заминированные националистами шлюзы Северо-Крымского канала

    RT: саперы обезвредили заминированные шлюзы Северо-Крымского канала

    Максим Зинкин

    Российские саперы успешно обезвредили заминированные украинскими националистами шлюзы, перекрывающие течение Северо-Крымского канала, сообщил RT.

    Украинская сторона перед отступлением заложила в механизмы шлюза около 20 килограммов взрывчатого вещества тротил.

    Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что благодаря освобождению Крымского канала проблема со снабжением полуострова пресной водой полностью решена.

    Вода пришла в Крым 3 марта самотеком после подрыва дамбы, выстроенной украинскими националистами. Последние годы жители полуострова страдали от нехватки пресной воды.

    Глава администрации Армянска Василий Телиженко добавил, что к началу сезона выращивания овощей и корнеплодов 15 апреля водоснабжение будет готово.