Российские саперы обезвредили заминированные националистами шлюзы Северо-Крымского канала

Российские саперы успешно обезвредили заминированные украинскими националистами шлюзы, перекрывающие течение Северо-Крымского канала, сообщил RT.

Украинская сторона перед отступлением заложила в механизмы шлюза около 20 килограммов взрывчатого вещества тротил.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что благодаря освобождению Крымского канала проблема со снабжением полуострова пресной водой полностью решена.

Вода пришла в Крым 3 марта самотеком после подрыва дамбы, выстроенной украинскими националистами. Последние годы жители полуострова страдали от нехватки пресной воды.

Глава администрации Армянска Василий Телиженко добавил, что к началу сезона выращивания овощей и корнеплодов 15 апреля водоснабжение будет готово.