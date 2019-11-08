Аккуратным водителям предложили делать скидки по ОСАГО

В Совете Федерации на слушаниях по законопроекту о либерализации ОСАГО прозвучало предложение давать аккуратным водителям скидки по этому виду страхования гражданской ответственности.

Штраф за езду без ОСАГО захотели поднять до 5400 рублей. Идею назвали карательной мерой Подробнее

По мнению вице-спикера Совфеда Николая Жулавлева, аккуратные водители должны платить меньше, а неаккуратные — больше.

«Чтобы не происходило так, что мы компенсируем за счет хороших, бережных, аккуратных водителей недостойную езду многих наших сограждан, которые позволяют себе до сих пор хамство на дорогах, нужно предоставить страховым компаниям больше свободы в части установления страховых премий, исходя из разных факторов, которые характеризуют конкретных водителей», — цитирует Журавлева РИА «Новости».

Сенатор подчеркнул, что в рамках начавшейся реформы по введению индивидуальных ставок ОСАГО же был расширен в обе стороны тарифный коридор на 20%. Это позволит добросовестным водителям снизить стоимость полиса. Но, по мнению Журавлева, работа в этом направлении должна быть продолжена.

В конце октября в Госдуме обсуждалась возможность увеличения в семь раз, с 800 до 5,4 тысячи рублей, штрафа за езду без ОСАГО. Депутаты предположили, что увеличение размера взыскания стимулирует водителей на приобретение полиса.

Окончательно вопрос будет решен 18 ноября на парламентских слушаниях по либерализации ОСАГО.