Штраф за езду без ОСАГО захотели поднять до 5400 рублей. Идею назвали карательной мерой

Штраф за езду без ОСАГО могут поднять в семь раз — до 5,4 тысячи рублей. Именно столько составляет средняя стоимость полиса. Обсуждают в Госдуме и другой вариант стимулирования автовладельцев на покупку страховки. Помогут ли они в борьбе с недобросовестными водителями?

По данным РСА, пишут «Известия», сейчас около трех-четырех миллионов российских водителей ездят без страховки либо с поддельными документами. Если они становятся виновниками аварий, возникает проблема с возмещением ущерба пострадавшей стороне. В Госдуме предложили задействовать для выплат компенсационный фонд Российского союза автостраховщиков (РСА). Против выступил Центробанк, заявив, что это снизит стимул к покупке страховки и увеличит число недобросовестных водителей. А перекладывание ответственности на РСА приведет к росту страховых выплат и, как следствие, удорожанию полисов.

Рост штрафов

Участники обсуждения сочли, что увеличение штрафов за езду без страховки стимулирует водителей на покупку полиса. Сейчас, объяснил «360» депутат Алексей Изотов, вопрос только обсуждается. Все может проясниться 18 ноября на парламентских слушаниях по либерализации ОСАГО. Сам парламентарий считает, что штраф нужно приравнять к средней стоимости страховки. То есть поднять в семь раз — с 800 до 5,4 тысячи рублей. В РСА позицию о сопоставимости штрафа с ценой ОСАГО разделяют.

При отсутствии ОСАГО у виновника аварии вопрос возмещения ущерба передается в суд. Проблема в том, что часто у таких людей не бывает средств для компенсации пострадавшему, говорит Изотов. Повышение штрафов можно сделать мерой не карательной, но предупредительной, как в случае с 50% оплатой штрафов в первые две недели.

«Если останавливают сотрудники ГИБДД и фиксируют нарушение, можно сделать «неделю охлаждения». Оформляешь в это время ОСАГО и не платишь штраф. А вот для злостных нарушителей, которые не собираются покупать полис, штраф будет по максимальной», — пояснил он.

Стимул не для всех

Специалист по автострахованию Дмитрий Руденков пояснил «360», что относится к идее увеличения штрафов двояко. С одной стороны, это снимет проблемы с авариями из-за водителей без страховки. С другой — некоторые водители попросту не могут купить полисы. Не все страховые работают с неопытными водителями или автолюбителями некоторых регионов.

«Повышение штрафов может грозить водителям дополнительными расходами не по их вине. Но если в регионах решат проблему с доступностью полисов, то инициатива положительная», — сказал страховщик.

Руденков не уверен, что даже существенный рост штрафов полностью решит проблемы с отсутствием страховки. Кого-то, конечно, подхлестнет. Но найдутся и те, кто принципиально ездит без полисов в надежде, что не поймают.

Расцвет липы

Руководитель Общества защиты прав автолюбителей Дмитрий Капустин также уверен, что повышение штрафов проблему не снимет. Водители просто чаще начнут обращаться на подпольный рынок за фальшивыми страховками. Хотя, в принципе, считает инициативу парламентариев правильной.

Национальный автомобильный союз: электронный ОСАГО облегчит жизнь владельцам автомобилей Подробнее

Но с другой стороны, РСА сам создал условия, при которых цена страховки постоянно растет, а качество услуг, наоборот, падает. В частности, не работают принятые в 2014 году поправки о натуральном возмещении по ОСАГО. По словам Капустина, страховые часто отказываются ремонтировать старые авто, выплачивая водителям маленькую компенсацию с учетом износа машин.

«Люди понимают, что этот полис ОСАГО не отрабатывает ничего. Они попадают в ДТП, а им выплачивают деньги, которых не хватает на ремонт. Поднятие штрафов — мера карательная. Люди разочаровались в полисах, а их заставят не мытьем, так катанием этот полис купить», — добавил Капустин.

Фото- и видеофиксация

Тест системы автоматической проверки наличия ОСАГО у водителей стартовал в Москве Подробнее

Другой обсуждаемый вариант, отмечает газета, заключается в использовании городских систем фото- и видеофиксации для выявления таких нарушений. Сейчас эксперимент проводится в Москве. Пока столичные водители получают не штраф, а уведомление о езде без страховки. За первые месяцы теста, говорят в РСА, система уже выявила тысячи нарушителей.

Если распространить опыт по всей стране, считает депутат Вячеслав Лысаков, мера будет действеннее повышения штрафа. Ведь если водитель хотя бы раз в день получит штраф 800 рублей, то суммарный размер штрафов в месяц составит 24 тысячи рублей. И это станет хорошим стимулом для покупки полиса.

Но в то же время задействование комплекса фото- и видеофиксации, заявил депутат Изотов, не работает даже в Москве. А на распространение системы по всей России необходимо затратить огромные средства и время.