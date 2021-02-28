Аккаунт Хинштейна в Twitter взломали

Аккаунт в Twitter взломали у главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. Об этом он предупредил в той же соцсети.

Политик напомнил пользователям о необходимости чаще менять пароли.

«Вслед за коллегами и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени — слава богу, только один. Увы, у жизни онлайн есть и обратная сторона. И да, надо чаще менять пароли», — написал Хинштейн в Twitter.

Неизвестные взломали 27 февраля аккаунт в Facebook лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова. Хакеры предприняли несколько попыток, были даже из Индии. В итоге политик сменил пароль. Взломщики «решили „повеселиться“ в комментариях и личной переписке».

В январе 2021 года российские пользователи Instagram массово получали уведомления о подозрительных попытках входа. На их страницу хотели зайти из разных уголков планеты: от Татарстана и Дальнего Востока до Индии. А Instagram KFC в России захватили турки. Там выложили фотографию военного, в описании профиля появилась подпись на турецком.